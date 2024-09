Milli Məclisə növbədənkənar seçki çərçivəsində Şuşa şəhərində səsvermə seçici fəallığı şəraitində davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocavənd seçki dairəsi üzrə Şuşa şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 46 saylı məntəqədə səsvermə nəzərdə tutulan vaxtda başlayıb.

Qeyd edilir ki, Şuşa şəhərində seçicilərin səsvermədə fəal iştirakı müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.