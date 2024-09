Lənkəranda 31 yaşlı kişinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Separadi kəndi ərazisində olub.

Belə ki, kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Əhəd Sərxan oğlu Əkbərli yaşadığı evin həyətindəki yarımtikilidə asılmış vəziyyətdə tapılıb.

Qeyd edək ki, evdə tək yaşayan Əkbərin sentyabrın 22-si nişan mərasimi planlaşdırılıbmış.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.