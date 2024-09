100 milyardlıq investisiyaya ehtiyacımız var - Pezeşkian

İran prezidenti Məsud Pezeşkian iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması və 8 faizlik artıma nail olmaq üçün 100 milyard dollar xarici investisiyaya ehtiyac olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, Pezeşkiyan vəzifəyə gəldikdən sonra ilk televiziya müsahibəsində sanksiyaların İran iqtisadiyyatına təsirindən şikayətlənib. O, administrasiyasının illik 40 faizi keçən inflyasiyanı azaltmağı planlaşdırdığını, lakin bunun beynəlxalq proseslərdən asılı olduğunu deyib:

“Mütəxəssislər və iqtisadçılar deyirlər ki, İrana məqsədinə çatmaq üçün 250 milyard dollara qədər vəsait lazımdır. Ölkədə olan bütün pulumuz 100 milyard dolları keçmir, ona görə də 100 milyard dollar xarici investisiyaya ehtiyacımız var.

ABŞ və Avropanın ağır sanksiyaları altındayıq, lakin insanlarla mehriban davranmalıyıq, onların problemlərinin həllinin sanksiyalarla heç bir əlaqəsi yoxdur".

