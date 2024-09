Zəngilan rayonundan yayılan görüntülər sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dağlıq ərazidən çəkilən görüntülərdə buludların sanki çay kimi axması əks olunub. Video sosial şəbəkə istifadəçilərinin marağına səbəb olub.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

