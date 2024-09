Niderland Kiyevə dəstəyi dayandırmalıdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın sağçı Demokratiya Forumu partiyasının açıqlamasında bildirilib. Partiya qeyd edib ki, "Şimal axını" qaz kəmərlərinin bombalanmasında Niderlandın iştirakı ilə bağlı məlumatlardan sonra Kiyevə yardım doğru deyil:

"Ukraynaya yardım yolverilməzdir, bu, dərhal dayandırılmalıdır"

