Küveytin ərazi sularında İrana məxsus yük gəmisi batıb.

Metbuat.az "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İrana məxsus yük gəmisinin batdığı qayıqda olan 6 ekipaj üzvündən 3-nün cəsədi tapılıb.

Digər 3 nəfərin axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdiyini bildirib.

İran rəsmisi qeyd edib ki, hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək.

