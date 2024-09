Türkiyənin ən gözəl qızlarının seçildiyi “Miss Turkey 2024” müsabiqəsinin qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, filan gecəsində 20 nəfərin mübarizə apardığı gözəllik yarışmasının qalibi İdil Bilgen olub.

24 yaşlı İdil münsiflər heyəti tərəfindən birinci seçilərək tacı əldə edib.



Qeyd edək ki, Türkiyə gözəli seçilən İdil Bilgen "Koç" Universitetinin tibb fakültəsinin məzunudur.

Bildirilib ki, yarışmanın qalibi seçilən İdil Bilgen Türkiyəni "Miss World"də təmsil edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.