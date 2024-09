Lalə Azərtaş aparıcısı olduğu “Təsir dairəsi” verilişinin yeni mövsümdə yayımlanmayacağı ilə bağlı şayiələrə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkə hesabında proqramın tezliklə efirə qayıdacağını bildirib.

Aparıcı qeyd edib: “Görüşməyimizə az qaldı”.

