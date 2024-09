Rüstəmxanlının qalib olduğu dairədə 6 məntəqənin nəticələri ləğv edildi

70 saylı Neftçala seçki dairəsindən namizəd Vəfa Nağı seçki məntəqələrində qanun pozuntularının olması ilə bağlı MSK-ya müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Komissiyanın bu gün keçirilən iclasında MSK-nın ekspert qrupunun üzvü Ramiz İbrahimov məlumat verib.

Müraciətçi sözügedən dairənin 23 seçki məntəqəsində qanun pozuntularının olmasını iddia edib və səsvermə nəticələrinin ləğvini tələb edib.

Müraciət MSK ekspert qrupunun üzvləri tərəfindən araşdırılıb. Vəfa Nağıyeva təşviqat dövründə qayda pozuntularının olduğunu, bir seçicinin digər məntəqələrdə də səs verdiyini, səsvermə qutusuna birdən çox bülletenin atıldığını iddia edib.

Araşdırma prosesində namizəd özü ilə gətirdiyi protokolları verməkdən imtina edib və bildirib ki, protokolları lazım olan yerlərə verəcək.

Lakin ekspert qrupunun üzvləri qeyd edib ki, protokollar araşdırılması üçün məhz MSK-ya verilməlidir.

Müraciətçinin təqdim etdiyi videogörüntülərdə isə pozuntuların olmaması müəyyən edilib. Lakin təqdim olunan materiallara əsasən, 24, 27, 34, 35, 48 və 49-cu seçki məntəqələrində bu və ya digər şəkildə seçicilərin iradəsinə təsir edə biləcək qanun pozuntularının olduğu müəyyən edilib.

Beləliklə, 70 saylı Neftçala seçki dairəsindən namizəd Vəfa Nağıyevanın müraciəti qismən təmin edilib və sözügedən məntəqələrdə səsvermə nəticələri etibarsız hesab olunub. Təklif səsə qoyularaq qəbul edilib.

Məlumat üçün bildirək ki, sözügedən dairədə lider namizəd Tənzilə Rüstəmxanlıdır.

