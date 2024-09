Mərakeşdə erməni təxribatının qarşısı alındı - FOTO

Mərakeşdə keçirilən beynəlxalq film festivalında erməni təxribatının qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığındakı Səfirliyindən bildirilib.

Məlumata əsasən, 11-15 sentyabr tarixlərində Mərakeşin Agadir şəhərində keçirilən İssni Nurgh Beynəlxalq Amaziq film festivalı (Festival Issni N'ourgh International du Film Amazigh - FİNİFA) çərçivəsində erməni əsilli Katia Spivakova Saakiantsın müəllifi olduğu 11 dəqiqəlik “All I need” filminin 13 sentyabr tarixində nümayişinin planlaşdırılması nəzərdə tutulub.

Festivalın rəsmi səhifələrində və sosial şəbəkələrində yayımlanmış məlumatlarda filmin süjetinin ölkəmizin vaxtilə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində baş verən hadisələrlə əlaqədar olduğu və Qarabağın Ermənistanın tərkib hissəsi kimi “Artsax” olaraq göstərilməsi məlum olub. Həmçinin filmdə qondarma “erməni soyqırımı”na da istinad edilib.

Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığındakı Səfirliyi tərəfindən Mərakeşin əlaqədar qurumları, həmçinin film festivalının təşkilatçıları ilə aparılmış iş nəticəsində, təxribat xarakter daşıyan “All I need” filminin festival çərçivəsində nümayişinin ləğv edilməsinə və bununla Mərakeş tamaşaçısında yanlış məlumat formalaşdırmaq istəyən erməni təbliğatının qarşısının alınmasına nail olunub.

