“Ekspress Keno” ilə arzulara aparan şans səyahəti

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya” yenilənmiş “Ekspress Keno” oyununu təqdim edir.

Çoxlarının sevimli və əyləncəli oyunu “Ekspress Keno”da indi daha çox qazanmaq imkanı var. Uduş cədvəlinə edilən dəyişikliyə əsasən oyun növü 5-də uduş 300 manatdan 500-ə, oyun növü 3-də isə 15 manatdan 25-ə yüksəldilib.

“Misli” məntəqələri və Misli.az saytında, eləcə də “Keno Shop”larda oynanılan “Ekspres Keno”da hər 5 dəqiqədən bir 1 000 000 manat qazanmaq şansı var. Oyun qaydalarına əsasən iştirakçılar mümkün 80 nömrədən maksimum 10-nu seçməli və nə qədər ödəniş edəcəklərinə qərar verməlidirlər.

“Ekspres Keno” oyununda iştirak etmək üçün minimum ödəniş 1 manat və biletin maksimum qiyməti 1 000 manat olaraq müəyyənləşdirilib. Çarpan xanasını seçdikdə isə böyük uduş nə az, nə çox düz 1 000 000 manatdır.

Yalnız 18 yaşına çatmış şəxslər oyunda iştirak edə bilərlər.

