Tanınmış aparıcı Aytən Səfərova efirə çıxıb.

Metbuat.az yazır ki, o, aparıcısı olduğu “Xəbər ertəsi” verilişi ilə efirə geri dönüb. Aparıcı oğlu Nizaminin bu gün birinci sinfə getdiyini deyib.

Qeyd edək ki, A.Səfərova aprel ayında öz avtomobilində qəzaya düşüb. Aparıcı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.



