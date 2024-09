Sabiq polis rəisi vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada məlumat yayılıb. Belə ki, Qubadlı Rayon Polis Şöbəsinin keçmiş rəisi polis polkovniki Faiq Kərimov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

