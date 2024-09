Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətində əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən keçirilən əməliyyatın icra hakimiyyətində korrupsiya halları ilə bağlı olduğu bildirilir.

Əməliyyat nəticəsində bir neçə vəzifəli şəxs saxlanılıb.

