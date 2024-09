Şərur sakini turşudan zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Şərur rayonunun Kürkənd kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Ələkbərova Gülnaz Cəmil qızı konserviləşdirilmiş xiyar turşusunu yedikdən sonra zəhərlənib.

Səhhəti pisləşən Ələkbərova Gülnaz Cəmil qızı xəstəxanaya yerləşdirib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, o dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Şərur rayon Prokrorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.