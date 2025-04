AzTV-də yayımlanan “Həftə” analitik-informasiya proqramında Ermənistandakı “Metsamor” Atom Elektrik Stansiyasının region üçün nə dərəcədə təhlükə mənbəyi olması barədə süjet təqdim olunub.

İstismarı 2027-ci ilə qədər uzadılan bu stansiya insanlara işıq yox, amma faciəni vəd edir.

Tikintisinə SSRİ alimlərinin belə qarşı çıxdığı stansiyasının radiasiya sızmalarının Türkiyənin İğdır ərazisinə görün hansı zərərləri verir.

Metbuat.az videonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.