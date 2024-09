Bu bürclər payızda xoşbəxtliyi tapacaq - Bir şərtlə

Payızın əvvəlində qərarlarınızı ölçüb-biçmək və seçiminizdə səhv etməmək çox vacibdir.

Artıq bu payızda beş bürcün nümayəndələri çətin seçimlə üzləşə bilər. Və hər şeyi düzgün etsələr, xoşbəxtlik onları tamamilə əhatə edəcəkdir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən payızda yeni həyata başlayacaq bürcləru təqdim edir.

Balıq

Bəzən düşünmədən, müsbət və mənfi cəhətləri ölçməyə çalışmadan çox tez qərarlar qəbul edirsən. Ancaq bu payızda emosiyalar və soyuq hesablama arasında tarazlığı saxlamağı öyrənsəniz, həqiqətən düzgün seçim edəcəksiniz, bu da sizi böyük xoşbəxtliyə aparacaq.

Əqrəb

Sizi yeni həyatın başlanğıcı gözləyir. Bu payızda hər şey kəskin şəkildə dəyişəcək. Və mütləq uğursuzluqlardan qorxmamalısınız, düzgün seçim edə və intuisiyanızı sınaya bilərsiniz, nəticə sizi çox təəccübləndirəcək. Zirvəyə uçun, edə bilərsiniz.

Şir

Artıq sentyabr ayında siz hər şeyi idarə edə biləcəksiniz, hər bir proses gözlənilən nəticəni verəcək. Ancaq bu, yalnız eqoizminizi cilovlaya bilsəniz və müdrik və yetkin bir qərar verə bilsəniz baş verəcəkdir. Nəyin təhlükə altında olduğunu düşünün, vaxtınızı ayırın.

Dolça

Özünüzə inanın və istənilən dağları yerindən tərpətməyə hazır olduğunuza şübhə etməyin. Payızda tez və çox uğurla qərarlar qəbul edə biləcəksiniz. Duyğularınıza güvənin, intuisiyanız sizi ruhdan salmayacaq. Uzun müddətdir axtardığınız cavab, sözün əsl mənasında səthdədir.

Xərçəng

Həqiqətən vacib olana üstünlük verin. Məsuliyyətləri bölüşdürün və həddindən artıq yüklənməyə imkan verməyin. Və çətin seçim qarşısında qaldığınız zaman özünüzü seçin və qınamaqdan qorxmayın. Tənqidlərə məhəl qoymayın.

