Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 22-də silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində xəsarət alan Daxili Qoşunların hərbi qulluqçusu Orxan Ağayev Şirvan şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, əslən Ağdam rayonundan olan hərbçimiz Mingəçevir şəhərində məskunlaşmışdı.

O, ötən il Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbini bitirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Allah rəhmət eləsin!

