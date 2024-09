Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında Əhmədlidə əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən qəsəbə məscidindən paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Uca Allah bütün duaları qəbul etsin. Əhmədli qəsəbə məscidi. Bakı. 23.09.2024".

