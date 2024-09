Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq

Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki qaz xətlərində təmir-bərpa işləri aparılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.

Məlumata görə, bu səbəbdən sabah saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə N.İsmayılov və Ş.Kamilov küçələrinin bir hissəsinin, Sülh (2/10, 2/11, 1/5), U.B.Pirməmməd, Zabrat, V.Həsənov, H.Balakişiyev, A.Pəri, Əlibalayev, , Dostayevski, Q.Qarayev, D.Bünyadzadə, Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, T.Mustafayev, C.Şərifov, Y.Qasımov, İnşaatçılar, Ə.Anaplı, H.Araslı, Ə.Cəfərov, Y.Əliyev, Axundzadə, Novruzov, Ə.Bakıxanov, H.Cavid, Krılov, M.Hacınski küçələrinin isə tam olaraq qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

