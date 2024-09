​Batareyası “bitməyən” Redmi Note 14 Pro+ təqdim edildi

Redmi Note 14 Pro+ telefonu təqdim edilib. Metbuat.az xəbər verir ki, Redmi Note 14 Pro+ sələfindən daha böyük batareya təklif edir.

Telefonun 6200 mAh batareyaya sahib olduğu qeyd edilib. Bildirilir ki, Redminin təqdim etdiyi Redmi Note 14 Pro+ orta seqmentli telefonlar arasında bu günə qədər təqdim edilən bütün Redmi modelləri arasında ən böyük batareya tutumuna sahibdir. Qeyd edilir ki Redmi Note 13 Pro+ modeli 5000 mAh batareyaya sahibdir. Note 14 Pro + modelində batareya 1200 mAh daha yüksək tutuma sahibdir. Bu qədər böyük batareyaya baxmayaraq telefonun qalınlığında artım müşahidə edilməyib. Bunun səhəbi Çin markalarının silikon-karbon batareya texnologiyasından istifadə etməsidir.

Note 14 Pro+ modelində batareya artımı istifadəçiləri sevindirsə, bu şarj müddətini artıracaq. Əslində, Note 13 Pro + modelindəki 120 vatt sürətli şarjdan fərqli olaraq, Note 14 Pro + 90 vatt sürətli şarjı dəstəkləyir. Note 14 Pro+ modelində MediaTek prosessorundan istifadə edilib.



