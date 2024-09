UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda baş tutacaq "Tottenhem" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçı gözlənilən vaxtdan gec başlayacaq.

Metbuat.az "Skysport"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Londonda yaşanan tıxac problemidir.

Görüş gözlənildiyi vaxtdan yarım saat gec, 23:35-də başlayacaq.

