Cəbrayılın Sirik kəndində Fatimə Çələbi Alı Çələbi qızına aid heykəl ermənilərin Qarabağda işğal zamanı dağıtmadığı tək-tük abidələrdən biridir.

Metbuat.az kult.az-a istinadən xəbər verir ki, heykəlin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Peyğəmbər nəslindən olduğu iddia edilən Fatimə Çələbiyə ermənilər də hörmət edib. Heykəlin məhz bu səbəbdən dağıdılmadığı bildirilir.

