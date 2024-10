Dörd bürc oktyabrda pula pul deməyəcək

Oktyabr ayında maliyyə baxımından bəzi bürclər üçün uğurlu bir dövr başlayır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu ay xüsusilə Buğa, Oğlaq, Əqrəb və Şir bürcləri üçün pul və iş imkanları baxımından fürsətlərlə dolu olacaq.

Buğa bürcü üçün oktyabr ayı maliyyə baxımından çox uğurlu bir dövr olacaq. İş dünyasında irəliləmələr və yatırım imkanları Buğanın gəlirlərini artıracaq. Gözlənilməz bir miras və ya bonus da ehtimal olunur.

Oğlaqlar oktyabrda işlərində yüksəliş əldə edəcəklər. Karyera sahəsində maaş artımları, yüksəlişlər və ya yeni iş təklifləri onları maddi cəhətdən gücləndirəcək.

Əqrəblər üçün oktyabr ayı yatırım baxımından uğurlu olacaq. Risk almağa meyilli olan Əqrəblər bu dövrdə cəsarətli addımlarla böyük qazanc əldə edə bilərlər.

Şirlər üçün bu ay maliyyə cəhətdən enerjili bir dövr olacaq. Xüsusilə yaradıcı layihələrdə çalışan Şirlər oktyabrda böyük uğurlar qazanacaq və gəlirlərində əhəmiyyətli artım müşahidə olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.