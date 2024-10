Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev feysbuk sosial şəbəkəsi hesabında Zəfər tariximiz - Cəbrayılın Ermənistan işğalından azad edilməsinin dördüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

Zəfər tariximiz - Cəbrayılın Ermənistan işğalından azad edilməsindən dörd il ötür.

