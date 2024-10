Oktyabrın 12-13-də Bakıda hava şəraitinin kəskin pisləşəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabrın 12-dən paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir, oktyabrın 13-dən isə havanın temperaturu 5-6 dərəcə aşağı enəcək.

Yağışlı hava şəraiti oktyabrın 14-də sona çatacağı proqnozlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.