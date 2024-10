Əməkdar həkim Tərifə İskəndərova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, Türkiyədəki xəstəxanaların birində müalicə alan T.İskəndərova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, təcrübəli həkim Tərifə İskəndərova 1993-cü ildən 9 saylı qadın məsləhətxanasının baş həkimi işləyib. YAP Binqədi rayon təşkilatının üzvü olan T.İskəndərova 2018-ci ildə "Əməkdar həkim” fəxri adına da layiq görülüb.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.