Bakıya ilk qarın yağacağı barədə hələ dəqiq bir məlumat yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri news24.az-a açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib.

Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə bol yağışların yağacağı gözlənilir.

