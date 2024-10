"8 noyabr"da təmir işləri bu tarixdə bitəcək

Paytaxtın 8 noyabr prospektində təmir işlərinin yekunlaşacağı tarix məlum olub.

Hazırda işlərin aparıldığı ərazidə hərəkət məhdudlaşdırılmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tikinti işləri ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən "Xəzər Xəbər"ə bildirilib ki, hazırda prospekt boyunca ümumi hərəkətə maneə yaradılmadan piyada səkilərinin, velosiped zolağının və bufer zonanın, həmçinin yol ayrıcının tikintisi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu işlərin tam olaraq bu ayın sonunadək yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

Daha ətraflı videoda:



