Bir depozit, bir ağac: Birbank-la yaşıl dünyaya öz töhfəni ver

Ölkənin ilk rəqəmsal bankı Birbank Yaşıl dünya naminə həmrəylik ilində “Yaşıl depozit” kampaniyasını təqdim edir. Kampaniya çərçivəsində oktyabr ayının sonunadək Birbank tətbiqində depozit yerləşdirən hər kəs qazanc əldə etməklə yanaşı, təbiətə də töhfə vermiş olacaq.

Belə ki, rəqəmsal depoziti seçən 18 yaşına çatan hər bir müştərinin adına bir ağac əkiləcək. Bundan əlavə həmin müştərilərə bu xoş addım üçün elektron sertifikat təqdim ediləcək. Layihə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.

Kampaniyanın həyata keçirilməsində məqsəd təbiəti qorumaq və yaşıl dünya naminə yeni başlanğıclara imza atmaqdır. “Yaşıl depozit”i seçən müştərilər həm rəqəmsal bankçılığın üstünlüklərindən faydalana, həm də gələcək nəsillərə daha yaşıl dünya miras qoya bilərlər.

Xatırladaq ki, kamaniyaya qoşulmaq üçün depozit faizlərini müddətin sonunda almaq şərti ilə ən azı 500 manat olmaqla 6, 12 və 18 aylıq müddətdə depozit yerləşdirmək kifayətdir. Kampaniya 31 oktyabr tarixinədək keçərlidir.

Ətraflı məlumat üçün: https://b-b.az/ydd

