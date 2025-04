Xəbər verdiyimiz kimi, gecə saatlarında avtomobil idman zalına çırpılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 25 yaşlı Orxan Qurbanov həyatını itirib.

Hadisə yerindən videonu təqdim edirik:

