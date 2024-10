Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Audit İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, gömrük xidməti polkovniki Vüqar Səfər oğlu İbrahimli vəzifəsindən azad olunaraq, təqaüdə göndərilib.

Bununla bağlı komitənin sədri general-leytenant Şahin Bağırov müvafiq əmr imzalayıb.

