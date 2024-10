ABŞ-nin Vaşinqton ştatında ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus "EA-18G Growler" tipli döyüş təyyarəsi təlim uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Rainier dağının şərqində qəzaya uğrayan təyyarədə 2 ekipaj üzvü olub, onların tapılması üçün helikopter yardımı ilə axtarış-xilasetmə əməliyyatına başlanılıb.

Qəzanın baş vermə səbəbi araşdırılır.

