"Leobank" müştərilərinə 200 milyon manat yığmağa kömək edib

Leobank-ın “Xəzinə” xidməti müştəriləri arasında böyük maraqla qarşılanır. 2023-cü ilin avqustunda müştərilərin istifadəsinə verilən xidmət, yüzminlərlə insanın öz pullarını etibar etdiyi ünvana çevrilib. Bir il ərzində 313 min müştəri bu xidmətdən istifadə edib və ümumilikdə 200 milyon manatdan çox vəsait toplanıb.

“Xəzinə” xidmətinin köməyi ilə siz sadəcə Leo kartı ilə alış-veriş edərək, arzularınıza çatmaq üçün asanlıqla və büdcənizə təsir etmədən pul yığa bilərsiniz. Leobank-la pul yığmaq bu qədər rahatdır!

Xəzinədəki məbləğə görə qara Leo kartının sahibləri üçün illik 6% və Leo Prime kartının sahibləri üçün illik 7% gəlir hesablanır. Faiz hər ay vəsaitə əlavə olunur.

Pul yığmaq üsulunu özünüz seçin:

• xərclərdən müəyyən bir faizinin “Xəzinə”yə köçürülməsi;

• kart balansının yuvarlaqlaşdırılması və qalanının “Xəzinə”yə əlavə edilməsi;

• xərclərin yuvarlaqlaşdırılması və qalığın “Xəzinə”yə köçürülməsi;

• avtomatik olaraq kartınızdan müəyyən məbləğin “Xəzinəyə” yönləndirilməsi;

• və ya Xəzinəni manual qaydada doldurmaq.

Bundan əlavə, “Xəzinə” sahiblərinə ortaq məqsədləri üçün birgə pul yığmaq imkanı da yaradılıb. Leobank kartı olan dostlarınızı link vasitəsilə dəvət edə bilərsiniz.

