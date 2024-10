Oğuz rayonuna güclü dolu düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dolu əsasən rayonun Xaçmaz kəndinə yağıb. Yağan güclü dolu payızlıq əkinlərə, alma və xurma ağaclarına ziyan vurub.

Hazırda rayon ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.

