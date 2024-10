Bakının Sabunçu rayonu, Elşən Mehdiyev küçəsində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin ünvanda ər və arvadın meyitləri tapılıb. Onların dəm qazından boğulub öldüyü ehtimal edilir. Qonşuların sözlərinə görə, cütlük hamam otağında su qızdırıcısını açıq qoyaraq intihar edib.

Qeyd edək ki, dörd gün öncə ailənin yeganə övladı vəfat edib. Onların övlad itkisinə dözməyərək bu addımı atdığı iddia olunur.

Ətraflı APA TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.