Tramp restoranda müştərilərə xidmət etdi

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp Pensilvaniya ştatında seçki fəaliyyəti çərçivəsində fast food restoranına gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trampın həmin restoranı seçməsinin səbəbi diqqət çəkib. Bundan əvvəl, onun demokrat rəqibi Kamala Harris gəncliyində həmin restoranın şöbələrindən birində işlədiyi demişdi. Tramp isə ona inanmadığını bildirmişdi. Restoranda işçilərlə əl sıxan Tramp daha sonra pencəyini çıxarıb, önlük taxıb və yeməklərin bişirilməsi ilə bağlı məlumat alıb. O, avtomobillə ətrafda gözləyən bir neçə ailəyə menyular təqdim edib. Tərəfdarları Trampa böyük maraq göstərib. Tramp müştərilərə “Hazırda Kamaladan 15 dəqiqə çox işləmişəm” deyərək zarafat edib.

