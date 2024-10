Bu rayona güclü qar yağdı

Oktyabrın 23-ü saat 9:00-a olan məlumata əsasən hazırda Lənkəran-Astara bölgəsində yağıntılı, qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Millli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Xidmətin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova isə bildirib ki, düşən yağıntının miqdarı Astarada 64 mm, Lənkəranda 53 mm, Lerikdə 50 mm, Yardımlı 40 mm təşkil edir.

Yağan qar nəticəsində əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü Lerikdə 17 sm olub.

“Lənkəran-Astara bölgəsində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraitinin oktyabrın 23-ü axşamadək davam edəcəyi gözlənilir”, - xidmət rəsmisi bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.