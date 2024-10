Vətən müharibəsi şəhidi Rövlan Məmmədovun anası Solmaz xanım vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin anası uzun sürən xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Rövlan Məmmədov 2001-ci il mayın 24-də anadan olub. O, Vətən müharibəsində Kəlbəcər, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının işğaldan azad olunmasında fəal iştirak edib, 2020-ci il oktyabrın 15-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

