Qarabağa səyahət imkanları artırılıb.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərə səyahət edən vətəndaşlar üçün rahat və keyfiyyətli nəqliyyat xidmətləri təqdim olunur:

"Marşrut: Bakı-Xocalı-Xankəndi-Şuşa.

Xankəndində təhsil alan tələbələr üçün də bu marşrut əla imkandır!

Biletləri asanlıqla onlayn şəkildə əldə edərək bu fürsətdən yararlana bilərsiniz".

