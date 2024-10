Qlobal temperatur artımı davam edə bilər - Hesabat

Dövlətlərin istixana qazı emissiyalarını azaltmaq üzrə milli öhdəlikləri qlobal istiləşməni məhdudlaşdırmaq üçün lazım olan səviyyədən xeyli aşağıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabatda, Paris Sazişinin iştirakçısı olan 195 ölkənin istixana qazlarının emissiyalarını azaltmaq üzrə öhdəliklərini ehtiva məlumatlar yer alıb. Hesabata görə, ölkələrin BMT-yə təqdim etdiyi öhdəliklərdə 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının emissiyalarını 2019-cu ilin səviyyəsi ilə müqayisədə 2,6 faiz azaldılması nəzərdə tutulub.

Lakin bu nisbət alimlərin Paris razılaşmasında qlobal temperatur artımını 1,5 dərəcə ilə məhdudlaşdırmaq üçün zəruri hesab etdikləri 43 faiz azalma səviyyəsindən çox uzaqdır.

