Bakıda qadının zorla avtomobilə mindirilməsinə dair görüntülər yayılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər Yasamal rayonu, MİDA yaşayış kompleksində lentə alınıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Lumu İsrəfilli bildirib ki, görüntülərlə bağlı ərazi polis orqanında araşdırma aparılır.

Əlavə məlumat veriləcək.

