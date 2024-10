Bakıda torpaq sürüşməsi baş verdi - Evlər təhlükədə

İntensiv yağışlardan sonra Bakının Xətai rayonu, Nazim Şükürov küçəsində torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az-ın Xezerxeber.az-a istinadən məlumatına görə, əvvəllər hissə-hissə sürüşən torpaq indi böyük kütlələr şəklində uçmağa başlayıb. Xətai Rayon İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, artıq əraziyə baxış keçirilib, məsələnin həlli ilə bağlı lazımi tədbirlər görüləcək.

Qeyd edək ki, oktyabrın 28-də Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi ərazisində qaya parçaları uçaraq Bakı Kənar Dairəvi yoluna tökülüb.

