Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Astarada yük avtomobili tərəfindən vurulan rayon sakini vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 44 yaşlı Nazim Baxşiyev 6 uşaq atası imiş.

Fəhləlik edərək ailəsini dolandıran mərhumun həyat yoldaşı 3 il bundan əvvəl xəstəlik səbəbilə ölüb.

Məktəbili və azyaşlı uşaqlarına isə Nazim Baxşıyev özü baxırmış.

