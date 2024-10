Onlar COP29 vaxtı pulsuz xidmətdən yararlanacaq

COP29 portal və satış nöqtələrində, restoran və kafelərdə qida ödənişli olacaq.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu COP29 üzrə Catering, Təmizlik və Tullantıların Təmizlənməsi Dempartmentinin şöbə müdiri Anar Zeynalov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, COP29 Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları və könüllülər pulsuz xidmətdən yaralanacaq.

Xatırladaq ki, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının (COP29) Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası bu ilin noyabrında Azərbaycanda keçiriləcək.



