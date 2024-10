Ronaldo Messinin uğurunu təkrarlamaq istəyir - Fantastik hədəf

Kriştiano Ronaldo 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ronaldonun keçmiş komanda yoldaşı Vitinha açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, Ronaldo karyerasında 1000 qol vurmaq istəyir. Vitinha Ronaldonun karyerasını davam etdirə bilməsi üçün məşqinə və qidalanmasına diqqət etdiyini ifadə edib. Vitinha bildirib ki, Ronaldonun fədakarlığı onun 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməsi ilə bağlıdır.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo karyerasında 900-dan çox qol vurub. Ronaldo Avro-2024-də qol vurmadığı üçün çox tənqid edilmiş və bir çoxları veteran oyunçunun Portuqaliyanın uğurlu oyununa mane olduğunu iddia edilmişdi. Lionel Messinin dünya çempionu titulunu qazanmasından sonra Ronaldo bu rəqabətdə arxa planda qalıb.

