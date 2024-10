COP29-a görə bu avtobusların dayanacaqları dəyişdirilir

COP29 əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı 4 noyabr 2024-cü il tarixindən 10 noyabr 2024-cü il tarixinədək “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi (Atletlər kəndi tərəf), Bakı Olimpiya Stadionu və ətraf ərazilər üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Bununla əlaqədar olaraq “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə (“Koroğlu” NMM) daxil olan 31 sayda müntəzəm marşrutun son və aralıq dayanacaq məntəqələri dəyişdiriləcək. Həmçinin E1 nömrəli marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Marşrutların son dayanacaqları müəyyən edilmiş digər ərazilər üzrə təyin ediləcək.

Marşrutlar üzrə edilən dəyişikliklər:

1 nömrəli marşrut “28 May” metrostansiyası istiqamətində “Koroğlu” NMM-ə daxil olmadan Heydər Əliyev prospekti kənar hərəkət hissəsində mövcud dayanacaqda (“Koroğlu” metrostansiyası, Atletlər kəndi tərəf) dayanmaqla fəaliyyət göstərəcək;

24 nömrəli marşrut “Nəriman Nərimanov” metrostansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində (Yerüstü piyada keçidi), Qaraçuxur qəsəbəsi istiqamətində isə “Koroğlu” NMM (“Piramida” tərəf) dayanacağa daxil olmaqla fəaliyyət göstərəcək;

93 nömrəli marşrut “Koroğlu” NMM-ə daxil olmadan fəaliyyət göstərəcək;

163, 60 və 13 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi “Koroğlu” NMM (“Piramida”tərəf) təyin edilmişdir;

184 nömrəli marşrut “Ulduz” metrostansiyası və Suraxanı qəsəbəsi istiqamətində “Koroğlu” metrostansiyasında yerləşən dayanacağa daxil olmadan fəaliyyət göstərəcək;

197 və 198 nömrəli marşrutlar son dayanacaq məntəqəsi Zabrat dairəsi olmaqla fəaliyyət göstərəcək;

14 sayda (7B, 38, 71, 107, 118A, 118B, 131, 139, 173A, 173B, 189, 204, 216, 217, M8) marşrutun son dayanacaq məntəqəsi “Ulduz” metrostansiyası təyin edilmişdir;

15, 148 və 162 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi “Qara Qarayev” metrostansiyası təyin edilmişdir;

166 və 38 nömrəli marşrutlar “Koroğlu” NMM-ə(Atletlər kəndi tərəf) daxil olmadan fəaliyyət göstərəcək;

62, 70, 184 və 214 nömrəli marşrutlar “Koroğlu” NMM-ə (Atletlər kəndi və “Piramida” tərəf) daxil olmadan fəaliyyət göstərəcək.

H1 nömrəli marşrutun hərəkət sxemində dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb.

