İkin düşmüş şəhid Hidayət Qarayevin nəşi Şuşada dəfn olundu

Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Hidayət Qarayevin nəşinin qalıqları Şuşa şəhərində torpağa tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidlə vida mərasimində ictimaiyyət nümayəndələri, hərbi qulluqçular, şəhər sakinləri və mərhumun doğmaları iştirak edib.

Yuxarı Gövhər Ağa məscidində keçirilən vida mərasimindən sonra şəhid Şuşa şəhər qəbiristanlığında dəfn olunub.

Hərbi orkestr Dövlət himnini səsləndirib.

Qeyd edək ki, Qarayev Hidayət Nəsir oğlu 1992-ci ildə Şuşa şəhərində itkin düşüb. Onun qalıqları Xankəndi şəhərində aşkar edilibvə kimliyi müəyyən olunub.

