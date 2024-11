Türkiyə Super Liqasında XI tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Beşiktaş" öz meydanında 1:3 hesabı ilə "Kasımpaşa"ya məğlub olub.

Qeyd edək ki, hazırda "Beşiktaş" 20 xalla yarış cədvəlində 4-cü pillədədir. "Kasımpaşa" isə xallarını 14-ə çatdıraraq 9-cu yerə yüksəlib.

Türkiyə Super Liqası

11-ci tur

2 noyabr

"Sivasspor" – "Rizəspor" - 2:1

"Kayserispor – "Adana Dəmirspor" - 0:0

"Beşiktaş" – "Kasımpaşa" - 1:3

