"Qarabağ" futbol klubunun oyunçusu, məşqçi Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlının ötən gün nişan mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nişan mərasiminin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Gənc futbolçu Əsmər adlı xanımla ailə qurmağa ilk addımını atıb.

